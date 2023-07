ufficiale Metz, tre acquisti e una cessione. Dal Nizza ecco il centrocampista N'Guessan

Tre nuovi acquisti e una cessione nel Metz neopromosso in Ligue 1. La squadra francese in maglia granata ha infatti annunciato di aver preso dal Nizza il centrocampista ivoriano Jean N'Guessan (20 anni), con cui ha sottoscritto un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2027. Assieme a lui acquistato anche un giovanissimo duo dall'Academie Generation Foot in Senegal: arrivano i quasi omonimi Sadibou Sané e Ibou Sané, rispettivamente difensore ed attaccante, entrambi classe 2004 e messi sotto contratto fino al 2028.

In uscita, invece, saluta il giovane portiere Ousmane Ba: il 21enne estremo difensore senegalese è stato ceduto in prestito all'SO Cholet, in terza divisione transalpina.