ufficiale Mola rescinde il contratto con lo Stoccarda. Scadeva nel giugno del 2024

Le strade di Clinton Mola e dello Stoccarda si separano. In queste ore, infatti, è arrivata l'ufficialità della rescissione del contratto che legava ancora per un anno il difensore classe 2001 al club tedesco. La sua esperienza in Germania era iniziata nel gennaio del 2020, quando arrivò dal Chelsea. In questi 3 anni, anche un prestito al Blackburn.

Lo Stoccarda lo ha salutato così, con un messaggio postato sui propri canali social: "Il VfB Stuttgart e la Clinton #Mola hanno concordato di comune accordo di rescindere il contratto, datato 30 giugno 2024, con effetto immediato. Grazie per la tua dedizione e tutto il meglio per il futuro, Clinton! #VfB".