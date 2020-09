ufficiale Monaco, Marcelin in prestito al Cercle Brugge. E Traore se ne va in Turchia

Nuova cessione, stavolta a titolo definitivo, per Adama Traoré, centrocampista centrale del Monaco. Il giocatore maliano, classe 1995, giocherà nella prossima stagione in Turchia, con la maglia dell'Hatayspor. Ha firmato un contratto biennale con opzione per un'altra stagione. Allo stesso tempo, il club monegasco ha annunciato la cessione in prestito del difensore Harisson Marcelin al Cercle Brugge.

L’AS Monaco annonce avoir trouvé un accord avec Hatayspor, pour le transfert du milieu de terrain malien de 25 ans, Adama Traoré. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.https://t.co/M3BROuEhoJ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 11, 2020