Il Monaco rende noto con un breve comunicato la risoluzione anticipata del contratto che lo legava a Naldo. Il difensore brasiliano, 37 anni, era arrivato nel Principato lo scorso gennaio e chiude la sua esperienza con sole 7 presenze. In questa stagione il giocatore non è mai stato impegato, sedendo in panchina in due occasioni.