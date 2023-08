ufficiale Montpellier, il nuovo attaccante ha una media di un gol a partita

Nuovo attaccante per il Montpellier che ha comunicato l'acquisto di Adams Akor. Il nigeriano, classe 2000, arriva a titolo definitivo dai norvegesi del Lillestrom e in questa prima parte di stagione ha segnato 17 reti in altrettante partite.