Montpellier, il nuovo difensore arriva dalla Ligue 2. Kouyate è costato 6 milioni

Boubakar Kouyaté è un nuovo giocatore del Montpellier. Il difensore , 25 anni, lascia il Metz (terzo in Ligue 2) e approda al club attualmente al 15esimo posto in Ligue 1 per una cifra di 6 milioni di euro. Il Nazionale maliano ha firmato un contratto di tre anni e mezzo, fino al 30 giugno 2026.