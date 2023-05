ufficiale Morelos occasione per l'estate. Il colombiano si svincola a luglio dai Rangers

Dodici reti e 7 assist in una stagione difficile, che sarà anche l'ultima con i Rangers. Alfredo Morelos, attaccante colombiano classe 1996, non rinnoverà il contratto con il club scozzese e lascerà Glasgow a luglio, da svincolato: è stato il manager Michael Beale a ufficializzare la notizia in conferenza stampa. Con lui darà l'addio anche Ryan Kent, centrocampista offensivo scuola Liverpool.