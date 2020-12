ufficiale Motherwell, il tecnico Robinson rassegna le dimissioni dopo il ko col Kilmarnock

Dopo la sconfitta interna contro il Kilmarnock, la nona gara senza vittorie, Stephen Robinson, tecnico del Motherwell, ha rassegnato le sue dimissioni al Board del club scozzese.

"Vorrei ringraziare tutti al Motherwell per il loro supporto durante il mio tempo qui, sia come allenatore che come assistente - ha detto Robinson al sito ufficiale -. Ci siamo qualificati per l'Europa, abbiamo raggiunto due finali di coppa e ottenuto un terzo posto, oltre a far crescere alcuni giocatori meravigliosi. In più abbiamo cancellato il debito del club attraverso le vendite di giocatori, le gare di coppa e le posizioni in campionato. Il club adesso ha numerose risorse per il futuro e sono sicuro che la stagione avrà un buon finale con il brillante staff tecnico attualmente presente”.