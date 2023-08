ufficiale N'Koudou sceglie l'Arabia Saudita, è un giocatore del Damac FC

vedi letture

Nuovo trasferimento in Saudi Pro League e in questo caso è uno degli svincolati di lusso ancora presenti sul panorama internazionale. Si tratta di Georges-Kévin N'Koudou, centrocampista camerunese ex Tottenham che nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia del Besiktas: il calciatore classe '95 ha sottoscritto un contratto di due anni col Damac FC.

N'Koudou ha sottoscritto con la società dell'Arabia Saudita un contratto di durata biennale. Nato a Versailles, ha militato nelle nazionali giovanili francesi e poi ha deciso di rappresentare il Camerun, nazione in cui sono nati i suoi genitori.