ufficiale Nacional, preso il nazionale del Lussemburgo Thill

vedi letture

Vincent Thill (20) si trasferisce in Portogallo. Colui che probabilmente è il miglior giocatore lussemburghese in attività lascia il Metz, e firma un contratto quadriennale con il Nacional de Madeira. Già ventinove presenze in nazionale per il giovane centrocampista.