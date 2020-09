ufficiale Nantes, Wague scende in Ligue 2. L'ex Udinese in prestito all'Amiens

Nuova esperienza in prestito per Molla Wague, roccioso difensore ex Udinese che era in forza alla rosa del Nantes da un anno. Lascia la Ligue 1 e scende in seconda divisione francese, visto che è stato girato in prestito secco all'Amiens.