ufficiale Nenad Bjelica torna in panchina, è il nuovo allenatore del Trabzonspor

Fermo dall'estate scorsa dopo il termine del biennio all'Osijek, l'allenatore croato Nenad Bjelica (che in Italia ha guidato lo Spezia per una stagione e una parte della seconda) torna in pista. Ufficiale, è lui il nuovo allenatore dei turchi del Trabzonspor: sostituisce il dimissionario a marzo Abdullah Avci alla guida dei campioni in carica del paese, ha firmato fino al termine della stagione 2024/2025.