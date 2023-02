ufficiale Newcastle, blindato uno dei pezzi più pregiati. Almiron rinnova fino al 2026

Tra i pezzi più pregiati in vista dei prossimi mercati in Premier League, l'esterno paraguaiano Miguel Almiron si lega a doppio filo con il Newcastle. I Magpies hanno blindato il 29enne attaccante mancino con un nuovo accordo in scadenza al 30 giugno 2026.