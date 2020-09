Ufficiale la cessione da parte del Newcaslte di Florian Lejeune, centrale difensivo francese classe 1991. L'ex Eibar passa in prestito annuale all'Alaves.

🤝 @lejeune_florian has joined Spanish side Alavés on loan for the 2020/21 season.

Best of luck, Flo! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) September 11, 2020