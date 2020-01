Attraverso i propri canali ufficiali, il Newcastle ha annunciato di aver acquistato il nazionale algerino Nabil Bentaleb. Il centrocampista arriva in prestito dallo Schalke 04, con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro: "Il progetto è davvero interessante e sono felice di tornare in Premier, in un club così glorioso".

✍️ #NUFC have completed the signing of midfielder Nabil Bentaleb on loan from @s04 until the end of the season with an option to make the deal permanent.

Welcome, @nabilbentaleb42! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) January 21, 2020