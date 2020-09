Doppio rinnovo di contratto in casa del Newcastle. Il club inglese, attraverso il proprio profilo Twitter ha annunciato il prolungamento di Isaac Hayden e Karl Darlow. Per il primo contratto fino al 2026, mentre per Darlow fino al 2025.

✍️ @IsaacHayden65 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

✍️ @KarlDarlow 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣#NUFC are delighted to announce that both Isaac Hayden and Karl Darlow have signed a new long-term contract with the club! 🙌⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) September 11, 2020