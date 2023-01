ufficiale Newcastle, Karius si è meritato il rinnovo fino a giugno

Loris Karius ha esteso il suo contratto col Newcastle fino al termine della stagione. Il portiere era arrivato lo scorso 12 settembre a parametro zero con un singolare accordo fino al 31 gennaio, estendibile fino a giugno. 29 anni, il tedesco non è mai sceso in campo, raccogliendo 8 panchine. È attualmente il terzo portiere dei Magpies dietro il titolare Nick Pope e Martin Dubravka, appena rientrato dalla breve e infruttuosa parentesi al Manchester United.