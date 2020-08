Matty Longstaff resta a Newcastle. Dopo essere stato a lungo nel mirino di Udinese e Manchester United, il centrocampista inglese infatti ha firmato un rinnovo di contratto di due anni con i Magpies: "Sono felice di aver firmato. Ci è voluto un po' più di quanto speravo, ma sono davvero felice che sia finito ora, e non vedo l'ora di tornare a giocare a St. James Park. Ho parlato con Steve Bruce e ne abbiamo parlato ed è stato un gioco da ragazzi dopo aver parlato con lui. Mi ha dato la mia possibilità e non vedo l'ora di lavorare con lui e il suo staff tecnico, che sono stati tutti fantastici con me", ha detto Longstaff dopo il rinnovo.

🤝 He's here to stay!#NUFC are delighted to confirm that @mattylobby48 has signed a new deal with the club. ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) August 22, 2020