ufficiale Nico Gaitan lascia il Lille dopo 50 minuti. E' pronto a tornare a casa

E' durata 50 minuti distribuiti in 4 partite l'avventura di Nicolas Gaitan al Lille. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club francese ha reso noto che al centrocampista offensivo classe '88 non verrà rinnovato il contratto. L'ex Benfica e Atletico Madrid era reduce da una esperienza positiva in MLS con la maglia dei Chicago Fire FC e ora potrebbe tornare in Argentina dopo 10 anni: lo aspetta il Boca Juniors.