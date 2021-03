ufficiale niente Bari per Romulo, il brasiliano torna al Cruzeiro

Dopo aver considerato l'idea di scendere in serie C per sposare la causa del Bari, Romulo (33) ha preferito tornare in patria accettando l'offerta triennale del Cruzeiro. Il centrocampista torna così dopo dieci anni al club che attualmente milita in serie B, un decennio trascorso interamente in Italia con le maglie di Fiorentina, Verona, Juventus, Genoa, Lazio e Brescia, con ben 162 presenze e tredici goal all'attivo nella massima serie.