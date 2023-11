Mancato l'accesso a Euro 2024, la Repubblica d'Irlanda cambia il commissario tecnico. Addio a Stephen Kenny, che ha lasciato l'incarico con il contratto in scadenza. Nella nota diramata dai canali federali irlandesi si legge: "Il board e tutta la FAI ringraziano sinceramente Stephen e il suo staff per il duro lavoro, la professionalità e per essersi spesi appieno per il team, per i tifosi, per il calcio del paese. Auguriamo ogni successo per il futuro". Sono vari i profili in aria di prenderne il posto, tra questi si segnalano Roy Keane e "Big" Sam Allardyce, ma anche Neil Lennon, ex tecnico del Celtic.

Following a board meeting this evening, the FAI can confirm that Stephen Kenny will not continue in his role as manager of the senior men’s national team

“The Board and all at the FAI would like to sincerely thank Stephen and his staff for their hard work, professionalism and… pic.twitter.com/RX20yRDYWe

— Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) November 22, 2023