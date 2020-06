ufficiale Niente Juve per Tousart. L'Hertha dice no al Lione al prolungamento del prestito

vedi letture

L'Hertha Berlino rende noto con un comunicato ufficiale che non verrà esteso il prestito di Lucas Tousart oltre il 30 giugno, pertanto il centrocampista si trasferirà in Germania alla scadenza naturale del contratto. Il giocatore, ricordiamo, è stato acquistato proprio dall'Hertha a gennaio, col club tedesco che ha concordato con il Lione di permettere al 23enne di chiudere la stagione in Francia. L'OL sperava di avere ancora a disposizione Tousart essendo la squadra ancora impegnata in Champions League, dove dovrà giocare il ritorno degli ottavi di finale contro la Juventus.