Con un comunicato ufficiale sui propri canali, l'Ajax ha annunciato l'acquisto di Mohamed Daramy dal Copenaghen. L'esterno destro classe 2002, olandese ma originario della Sierra Leone, era uno dei nomi seguiti della dirigenza del Milan, ma si trasferisce in Olanda per la cifra di 12 milioni più uno di bonus.

Ajax and @FCKobenhavn have reached an agreement for the transfer of Mohamed Daramy. 🇩🇰🤝

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 22, 2021