ufficiale Nimes, mister Blaquart lascia la panchina: "Non ho più energie"

vedi letture

Il Nimes e Bernard Blaquart hanno deciso di comune accordo di separarsi. Dopo aver raggiunto la salvezza, il tecnico ha lasciato ufficialmente il suo incarico di allenatore, per alcuni dissidi con la società e per ragioni personali. "Non ho più energie per continuare ad allenare", ha detto a La Provence.