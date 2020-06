ufficiale Nolito saluta il Siviglia e torna al Celta Vigo. E' subito a disposizione

vedi letture

Nolito è un nuovo attaccante del Celta Vigo. Legato al Siviglia da un contratto in scadenza a fine mese, l'attaccante spagnolo è tornato al club galiziano con un contratto di un anno e mezzo e avrà la possibilità di mettersi subito a disposizione del suo nuovo club.

Per Nolito si tratta di un ritorno: il calciatore classe '86 ha già giocato al Celta dal 2013 al 2016. L'ex Manchester City prenderà il posto in lista di Sergio Álvarez, portiere infortunato che non potrà partecipare alla parte finale della stagione.