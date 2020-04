UFFICIALE: Norwich, i canarini si assicurano il nazionale lussemburghese Sinani

C'è ancora calciomercato, anche nel mezzo della pandemia. Il Norwich City rende noto con un comunicato ufficiale di aver acquistato dal Dudelange l'attaccante lussemburghese Daniel Sinani. 23 anni, il giocatore ha siglato un contratto fino al 2023 a partire dalla stagione 2020-21. Sinani ha dichiarato: "Il Norwich è un grande club con molti buoni giocatori. Cercherò di fare del mio meglio sperando di segnare e aiutare la squadra a stare in alto".

📝 Norwich City are delighted to confirm the signing of Luxembourgish midfielder Danel Sinani!

The 23-year-old will join the Club at the start of next season.

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) April 10, 2020