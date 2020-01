Dennis Srbeny torna al Paderborn. L'attaccante 25enne lascia infatti il Norwich, dove era arrivato nel 2018, e riabbraccia il club tedesco, che lo preleva a titolo definitivo. Per il berlinese cinque gol in 43 presenze con la maglia dei Canaries.

Dennis Srbeny has left the club to join @SCPaderborn07 on a permanent deal.

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 8, 2020