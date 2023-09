ufficiale Nottingham Forest, avanti con Worrall: il capitano rinnova fino al 2026

vedi letture

Joe Worrall e il Nottingham Forest proseguono insieme. In giornata è arrivata l'ufficialità del suo rinnovo fino al 2026. Di seguito il comunicato, pubblicato dal sito ufficiale dei Tricky Trees: "Il Nottingham Forest è lieto di annunciare che Joe Worrall ha firmato un nuovo accordo con il club. Il capitano della Forest ha firmato una proroga di due anni del suo attuale contratto, mantenendolo al City Ground almeno fino all'estate del 2026.

Worrall, entrato a far parte del Forest da giovane nel 2011, da allora ha collezionato 220 presenze in tutte le competizioni per il suo club per ragazzi. Il difensore ha fatto il suo debutto nel Forest contro il Reading nell'aprile 2016, e da allora si è affermato come un giocatore chiave nel cuore della retroguardia del Forest, capitanando i Reds nella stagione vincitrice della promozione 2021/22 e nella campagna dell'anno scorso che ha visto il Forest mantenere il suo top -stato del volo.

Dopo aver indossato la fascia in ciascuna delle quattro partite del Forest in Premier League in questa stagione, il 26enne ha ora impegnato ancora una volta il suo futuro con il Forest, avendo precedentemente firmato un contratto a lungo termine nel 2020".