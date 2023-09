Attraverso i propri canali ufficiali, il Nottingham Forest ha annunciato di aver ceduto uno dei talenti dell'Academy. Alexander Cole Mighten, esterno offensivo classe 2002, si trasferisce in Belgio: l'inglese (ma nato a West Hartford, nel Connecticut) giocherà in prestito nel Kortrijk fino al 30 giugno 2024, dopo aver giocato la prima parte della scorsa stagione nello Sheffield Wednesday.

Best of luck to Alex Mighten who has completed a season-long loan move to @kvkofficieel 🤝 pic.twitter.com/Jz2e4r3QRC

— Nottingham Forest Academy (@NFFCAcademy) September 5, 2023