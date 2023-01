Nuovo acquisto per il Nottingham Forest. Si tratta di Danilo, centrocampista brasiliano appena prelevato dal Palmeiras. Per il giocatore 21enne contratto fino al giugno 2029

We are delighted to confirm the signing of Brazilian midfielder, Danilo! 🤩 #BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC

