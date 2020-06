ufficiale Nuova avventura per Vagner Love. Il brasiliano riparte dal Kazakistan

Vagner Love riparte dal Kazakistan. L'attaccante brasiliano, 36 anni, giocherà nel Kairat. Lo ha annunciato l'agenzia che cura gli interessi del giocatore. Sembrava vicino a un ritorno al CSKA Mosca, Vagner Love, che nell'ultima stagione ha militato nel Corinthians. Attualmente secondo in classifica, il Kairat è in corsa per un posto in Europa League.