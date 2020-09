Jamie Bynoe-Gittens, nazionale inglese Under 17, è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il 16enne attaccante, che è cresciuto nelle giovanili del Manchester City, spera di ripercorrere le orme di Jadon Sancho. L'annuncio ufficiale è stato dato dal club giallonero, che ha riportato le parole del ds Zorc.

🎙 Zorc:

“Jamie Bynoe-Gittens is now with us and we are pleased that he has joined our youth department. He will initially play with the U19’s. Our scouting department did an excellent job! " pic.twitter.com/HXp1PkTe4y

