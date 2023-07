ufficiale Nuovo colpo per il Chelsea: dall'Everton arriva il 17enne Samuels-Smith

Il Chelsea continua con il suo mercato in entrata fatto anche di giovani dal futuro molto interessante. Come riporta il club su Twitter, i Blues hanno chiuso nelle scorse ore per l'acquisto del giovane difensore dell'Everton Ishé Samuels-Smith, classe 2006, protagonista della buona stagione della selezione Under 21 dei Toffees lo scorso anno. Già nel giro della nazionale inglese, Samuels-Smith era stato convocato in prima squadra per la partita contro il Fulham dello scorso aprile.