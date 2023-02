ufficiale Nuovo esonero in Ligue 1. Il Montpellier licenzia pure Romain Pitau

Un altro cambio di allenatore in Ligue 1. Quindicesimo in campionato, il Montpellier ha annunciato l'esonero di Romain Pitau, subentrato a ottobre dopo il licenziamento di Olivier Dall'Oglio. Insieme al tecnico va via tutto lo staff, composto da Pascal Baills e Frédéric Mendy. Domani alle 15 si terrà una conferenza stampa.