Nuovo incarico per un ex Serie A. Nicolas Cordova diventa dt delle giovanili del Cile

Occasione importante per una vecchia conoscenza della Serie A. Si tratta di Nicolas Cordova, ingaggiato dalla Federazione del Cile come direttore tecnico delle squadre giovanili. Ecco il comunicato ufficiale: "Nicolás Córdova, ex nazionale e direttore tecnico con esperienza internazionale, è il nuovo direttore tecnico delle squadre giovanili maschili cilene.

Da giocatore, Córdova è stato un centrocampista con una carriera importante in Cile e in Europa. Si è allenato al Colo Colo e in Italia ha difeso squadre come Perugia, Crotone, Bari, Livorno, Ascoli, Messina, Grosseto, Parma e Brescia tra il 2001 e il 2012. A La Roja, è stato una delle figure della squadra sudamericana Sub 20 nel 1999 con quattro gol. Nella squadra degli adulti, invece, è stato selezionato tra il 2003 e il 2011.

Si è formato come allenatore presso il prestigioso Centro Tecnico di Coverciano, sede tecnica della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e ha completato gli studi all'INAF, con diversi diplomi e lauree specialistiche. È stato Direttore Tecnico della Nazionale Under 20 cilena tra il 2014 e il 2015, ottenendo il titolo del Torneo Internazionale di Alcúdia 2015 in Spagna. Inoltre, ha diretto la Nazionale Under 23 del Qatar (2020-2022).

In ambito club, il 44enne stratega ha guidato le squadre cilene del Palestino (2016-2017) e del Santiago Wanderers (2017-2018), club con cui ha vinto la Copa Chile 2017. All'estero ha guidato l'Universitario de Perú ( 2018-2019) per poi emigrare in Qatar, dove ha allenato l'Under 23 e il club dell'Al Rayyan FC. È stato immerso nella prestigiosa Aspire Academy in Qatar negli ultimi tre anni.

Il direttore tecnico, Nicolas Córdova, guiderà tutte le squadre giovanili maschili del Cile (Under 20, Under 17 e Under 15). Organizzerà e supervisionerà le tre categorie e attuerà una metodologia unificata che sarà condivisa e lavorata insieme a tutte le società calcistiche cilene. Una nuova responsabilità nel calcio giovanile maschile e nelle giovanili della Roja per questo ottimo professionista. Buona fortuna Nico in questa grande sfida!".