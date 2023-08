C'è un nuovo centravanti nell'Olympiacos. La rinomata società del campionato greco ha infatti annunciato l'ingaggio di Ayoub El Kaabi (30 anni), reduce dall'esperienza di pochi mesi all'Al Sadd, società del Qatar alla quale si era unito a marzo dopo aver lasciato l'Hatayspor gratuitamente per via del ritiro della squadra turca, tra le più vessate dal terribile terremoto che sconvolse il paese. Ora ripartirà dalla Super League greca.

🔴⚪ Αγιούμπ Ελ Κααμπί καλώς όρισες στον 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶! / Ayoub El Kaabi welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒!#Olympiacos #Welcome #Transfer #ElKaabi #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/4r9Nqhue8q

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 6, 2023