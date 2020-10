ufficiale Olympiakos, arriva il portoghese Ruben Vinagre

Il terzino sinistro portoghese Rúben Vinagre (21) vola in Grecia. Il Wolverhampton ha accordato un trasferimento in prestito all'Olympiakos per il nazionale under 21 lusitano che lascia così l'Inghilterra dopo tre stagioni.