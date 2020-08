ufficiale Olympiakos, si materializza il ritorno dell'ex romanista Holebas

L'Olympiakos si blinda sulle fasce. Dopo aver completato l'ingaggio di Rafinha (34) per l'out destro, i campioni di Grecia rinforzano anche l'altro versante tesserando Josè Holebas (36). Per il giocatore si tratta di un ritorno, visto che nel Pireo è già stato quattro anni dal 2010 al 2014, per poi trasferirsi alla Roma dove ha militato per una stagione mettendo insieme 34 presenze ed un goal. Holebas arriva a titolo gratuito dal Watford.