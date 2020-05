ufficiale Orenburg, cambio panchina. Il contratto di Emelyanov non viene rinnovato

Cambio di panchina all'Orenburg, squadra di prima divisione russa. Il club ha deciso di non confermare il tecnico Konstantin Emelyanov, il cui contratto era in scadenza il 30 giugno. Ilshat Aitkulov è stato nominato come traghettatore fino al termine del campionato. La squadra attualmente occupa il tredicesimo posto in classifica, in piena zona playout e appena un punto sopra la zona retrocessione.