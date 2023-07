ufficiale Osasuna, due giocatori in prestito. Benito va da Piqué, Moreno al Mirandes

Dall'Osasuna all'Andorra, club presieduto da Gerard Piqué. Iker Benito, ala destra classe 2002, cambia maglia. Come annunciato dal club di Pamplona, il giocatore lascia il club in prestito per la prossima stagione. Con lui scende in seconda serie anche il terzino sinistro Diego Moreno: il classe 2001, cresciuto nel vivaio dell'Osasuna, passa a titolo temporaneo al Mirandes.