ufficiale Palmeiras, risoluzione del contratto per l'ex Chelsea Ramires

Ramires (33) è senza squadra. Il centrocampista brasiliano, già colonna della nazionale verdeoro, ha risolto il contratto che lo legava al Palmeiras dopo circa sedici mesi e la vittoria del titolo paulista.

Ramires è conosciuto in Europa per la sua militanza nel Chelsea, durata cinque anni e mezzo dal 2010 al gennaio 2016, quando è volato in Cina per giocare nello Jiangsu Suning. In passato l'Inter ha seguito a lungo il giocatore senza però mai riuscire a tesserarlo.