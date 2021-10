ufficiale Paraguay, esonerato il ct Berizzo dopo l'umiliante ko subito in Bolivia

Costa carissima a Eduardo Berizzo la figuraccia rimediata in Bolivia dal suo Paraguay. L'albirroja ha infatti perso 4-0 a La Paz ed è in generale uscita fortemente ridimensionata in questa finestra di ottobre, dove ha raccolto la miseria di un punto e ora vede i Mondiali allontanarsi. Squadra settima in classifica a pari punti proprio con i boliviani e quinto posto, che vale almeno i playoff, è distante 4 punti. Per questo motivo la Federcalcio ha deciso di esonerare con effetto immediato il commissario tecnico. 51 anni, Berizzo aveva preso le redini della selezione paraguayana nel febbraio 2019.