ufficiale Paul Papp resta in Romania. L'ex difensore del Chievo firma col Petrolul

vedi letture

Paul Papp resta in Romania. L'esperto difensore, che ha giocato anche in Italia con la maglia del ChievoVerona (diciassette presenze tra il 2012 e il 2015 e una rete in Serie A, contro l'Udinese), si trasferisce a titolo definitivo al Petrolul, lasciando così il Craiova dopo due anni e mezzo.