Piaceva allo Spezia, ma Elis rimane in Francia. Il Brest lo prende dal Bordeaux

Seguito anche dallo Spezia, l'attaccante francese Alberth Elis (26 anni) lascia il Bordeaux e la Ligue 2 ma non cambia nazione, rimanendo sempre in Francia. Sale nel massimo campionato: ufficiale il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Brest fino a fine campionato.