ufficiale Planes è il nuovo ds del Betis: "Pellegrini una risorsa, siamo fortunati"

Ramon Planes è stato nominato nuovo direttore sportivo del Real Betis e oggi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale del club: "Da anni non avevo dubbi che prima o poi sarei arrivato a lavorare in questo club. Il mio amore per il calcio converge, per i giovani, per la qualità del gioco e per una serie di virtù dimostrate, con quello delle persone che compongono questa società. Era l'ideale per me per continuare a crescere professionalmente mettendo la mia esperienza a disposizione. Ho trovato un ambiente tranquillo composto da persone impegnate in un progetto. La squadra e lo staff sono la cosa importante, io sono solo uno in più che proverà a raggiungere gli obiettivi insieme agli altri. Pellegrini? Ha un curriculum che parla per lui, è un allenatore di grandissimo livello. È una risorsa importante per il club, siamo fortunati ad averlo".