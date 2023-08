ufficiale Plymouth, presi due giovani dalle squadre U21 della Premier League

vedi letture

Nelle scorse ore il Plymouth, società di Championship, ha completato un doppio acquisto assicurandosi a titolo temporaneo due giovani che arrivano da realtà di Premier League, anche se dalle seconde squadre.

Vestiranno in verde in prestito in questa stagione il centrocampista Lewis Warrington (20 anni), prelevato dall'Everton, e il trequartista Finn Azaz (22), che arriva invece dall'Aston Villa.