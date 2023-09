ufficiale Polonia, via Fernando Santos. Il portoghese non è più il commissario tecnico

vedi letture

Ribaltone in Polonia, visto che salta la guida tecnica della Nazionale. In questi minuti, infatti, è arrivata la notizia dell'ufficialità dell'esonero di Fernando Santos dall'incarico di commissario tecnico. Arrivato nel gennaio 2023, ha raccolto 3 vittorie e 3 sconfitte in 6 gare della sua gestione. Attualmente la Nazionale polacca è quarta nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei del 2024.

Ecco il comunicato ufficiale, apparso sui canali ufficiali della Nazionale: "La Federcalcio polacca informa che dal 13 settembre 2023 l'allenatore Fernando Santos ha cessato di essere l'allenatore della nazionale polacca. "Vorrei ringraziare l'allenatore Santos per aver lavorato con la nostra nazionale e gli auguro buona fortuna per le sue prossime sfide sportive", ha detto Cezary Kulesza, presidente della Federcalcio polacca".