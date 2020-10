ufficiale Porto, dal Liverpool arriva il centrocampista serbo Marko Grujic

Il Porto ha reso noto l'acquisto del centrocampista Marko Grujic dal Liverpool a titolo temporaneo. 24 anni, il serbo era stato impiegato già due volte da Jurgen Klopp in questo inizio di stagione, trovando spazio in Carabao Cup dove ha anche segnato un gol. Nella passata stagione ha militato in prestito all'Hertha Berlino, segnando 4 reti in 31 partite complessive.