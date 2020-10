ufficiale PSG, il giovane Kalimuendo rinnova fino al 2024 e va in prestito al Lens

vedi letture

Cessione in prestito per Arnaud Kalimuendo. Il nazionale Under 20 transalpino, riporta il sito ufficiale del PSG, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2024 con il club della capitale per poi essere ceduto a titolo temporaneo al Lens, sempre in Ligue 1.