ufficiale PSV, Afellay annuncia l'addio: "Ma la mia carriera non è ancora finita"

vedi letture

Si è conclusa in modo definitivo l'avventura al PSV Eindhoven di Ibrahim Afellay. Il centrocampista olandese aveva fatto ritorno nel club dove è cresciuto nel corso della finestra estiva di calciomercato ma non ha inciso a dovere e ha scelto di non rinnovare: "Credo che la mia carriera non sia finita e che possa ancora essere utile a un buon livello. Ma il mio tempo qui è finito".